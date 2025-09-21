Feriolo e Momo guidano la classifica di Prima Categoria FOTO

Il terzo turno di campionato in Prima Categoria ha offerto sfide interessanti e risultati che hanno ridisegnato la classifica per le squadre del Verbano Cusio Ossola e del Novarese.

Il Feriolo ha superato in casa la Cannobiese con un netto 3-1, confermandosi al comando della graduatoria con 7 punti, in compagnia del Momo, che a sua volta ha battuto il Carpignano per 1-0.

Continua la corsa anche dell’Omegna, che ha espugnato il campo del Romagnano con il risultato di 0-2 e si è portata a quota 6 in classifica. Vittoria importante anche per il Dormelletto Comignago, che ha avuto la meglio sul Sizzano in una partita combattuta terminata 3-2.

Sorrisi anche per la Virtus Villadossola, che ha colto un successo esterno sul campo dell’Agrano, imponendosi con lo 0-1 e restando imbattuta. Pareggio invece per il Bagnella, che sul campo dell’Esio Verbania ha chiuso sull’1-1.

Più complicata la situazione per le altre formazioni locali. L’Esio Verbania, nonostante il pari, rimane ancora nelle retrovie con soli 3 punti raccolti, mentre l’Agrano e il Vogogna restano in coda: i cusiani sono stati battuti in casa dalla Virtus Villadossola, i biancoverdi hanno ceduto in casa contro la Quaronese per 0-1.

La classifica, dopo tre giornate, sorride dunque a Feriolo, Omegna, Dormelletto e Virtus Villadossola, tutte piazzate nella parte alta. Più indietro l’Esio Verbania, mentre Agrano e Vogogna devono cercare di invertire la rotta per non rimanere impantanati nella zona bassa.