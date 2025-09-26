 / Divedro

10eLotto, colpo da 50mila euro a Varzo

Giocata fortunata in Ossola, in particolare in una ricevitoria di via Zanalda

Ossola protagonista con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono stati vinti 50mila euro in via Zanalda a Varzo, grazie a un 6. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 21,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,89 miliardi da inizio anno.

Comunicato Stampa - l.b.

