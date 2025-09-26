10eLotto, colpo da 50mila euro a Varzo

Ossola protagonista con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono stati vinti 50mila euro in via Zanalda a Varzo, grazie a un 6. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 21,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,89 miliardi da inizio anno.
