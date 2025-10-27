Con l'associazione Astra la prima stagione teatrale a Trasquera

La neonata associazione Astra ha presentato “Stelle a Trasquera”, la prima stagione teatrale in scena alla Casa del Cappellano di Trasquera. Sei gli spettacoli in cartellone, che si compone prevalentemente di commedie dalla sottile ironia, declinata in varie sfaccettature: dal teatro francese a quello dialettale. Completano la rassegna uno spettacolo di magia e illusionismo e una rappresentazione dedicata ad un tema profondo, la gestione di un malato di Alzheimer in famiglia.

La stagione teatrale si rivolge ad un pubblico più ampio possibile, con spettacoli adatti ad adulti e bambini. L’associazione Astra sottolinea che l’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito. Di seguito il calendario completo:

15 novembre: “Fo’ i miracol!” della compagnia Astra;

13 dicembre: “Effetto specchio” della compagnia Arte&Magia;

24 gennaio: “Il nome” della compagnia Astra;

7 febbraio: “Regalo di compleanno” della compagnia I Quattrogatti;

21 marzo: “La vita non è un film di Doris Day” della compagnia E…dizione straordinaria;

18 aprile: “Pranzo a ferragosto” della compagnia Conessenzateatro.