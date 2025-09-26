Domobianca365, una giornata per grandi e piccini con la "Festa d'autunno"

Domenica 28 settembre a Domobianca365 si accoglie l’arrivo della nuova stagione con la “Festa d’autunno”: una giornata ricca di appuntamenti per grandi e piccini all’insegna dei giochi, del divertimento e del buon cibo. L’evento è organizzato in memoria della piccola Matilde Cara.

La festa ha inizio alle 11.00 nell’area adiacente al parcheggio con Pompieropoli, con giochi ed esposizione dei mezzi dei vigili del fuoco che trasformano i bambini in pompieri per un giorno. Dalle 12.00 grigliata al LuseBar con costine, salamini, polenta e gorgonzola. Nel pomeriggio, dalle 13.30, giochi di prestigio con il mago Mark e, a seguire, il laboratorio creativo di mandala e yoga con Alice. Alle 1500 flash mob e alle 16.00 la castagnata per tutti. La merenda prosegue alle 17.00 con le zeppole di Nonna Memé. Alle 18.00 musica dal vivo con Ehilà Collective; infine dalle 19.00 risottata. Per tutta la giornata sono aperti il parco avventura, i gommoni, le discese con i ciambelloni del Tubing e i due punti ristoro, LuseBar e Baita Motti. La prenotazione per il pranzo nei ristori è fortemente consigliata.