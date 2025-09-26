Lavori di riqualificazione in piazza Cortesia: le modifiche alla viabilità

Come già annunciato negli scorsi giorni, a partire da lunedì 29 settembre prenderanno il via i lavori di riqualificazione di piazza Cortesia e della parte terminale di via Binda a Domodossola. La polizia locale ricorda dunque ai cittadini quali sono le modifiche alla viabilità, che rimarranno valide fino al termine dei lavori (la durata prevista è di circa dieci settimane). Questi i provvedimenti validi da lunedì:

- Divieto di sosta lungo via Binda, sul lato destro, nel tratto compreso tra l’impianto semaforico e via Veggia; divieto anche nel primo tratto di via Veggia sul lato sinistro.

- Divieto di transito in via Binda, sulla corsia destra, nel tratto compreso tra l’impianto semaforico e via Veggia; divieto anche nel primo tratto di via Veggia. La circolazione rimarrà consentita esclusivamente nella corsia di sinistra di via Binda, con direzione da Crevoladossola verso il centro città.

- Direzione obbligatoria a sinistra per flusso veicolare proveniente da via Carodna, nell’intersezione con via Binda.

- Direzione obbligatoria a destra in via Cadorna verso via Trieste, per tutti i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

- Doppio senso di circolazione in via Veggia consentito esclusivamente ai residenti della via, in provenienza da via De Antonis.

- Divieto di transito in via Sant’Antonio e via Milano per il tempo necessario alla realizzazione degli attraversamenti pedonali su via Binda, corredato dei segnali di direzione obbligatoria.