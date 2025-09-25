Lavori nel piazzale dell'ospedale San Biagio: le modifiche alla viabilità

L’Asl Vco avvisa i cittadini che a partire dalle 7.30 del 29 settembre fino al 3 ottobre saranno effettuati i lavori di rifacimento dell’asfalto nel piazzale all’ingresso dell’ospedale San Biagio di Domodossola.

Sarà dunque vietato l’accesso in auto a tutti i soggetti non autorizzati. Rimane invece garantito l’accesso in auto dalla vecchia portineria (da via Giovanni Mauro), che per l’occasione sarà presidiata, per i soli soggetti autorizzati, quali utenti disabili o utenti che si recano al Dea con mezzo proprio. Le ambulanze potranno accedere dal cancello del Dea dove già accedono i mezzi di soccorso. Inoltre, sarà garantito l’accesso pedonale al Serd con percorso dedicato e adeguatamente segnalato.