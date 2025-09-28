Incendio in un’abitazione a Mocogna: intervento dei Vigili del Fuoco fino a tarda notte

Nella serata di ieri, intorno alle 20, le squadre permanenti e volontarie del Comando Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola, provenienti da Domodossola, Villadossola, Gravellona e dalla sede Centrale, sono intervenute in frazione Mocogna, nel comune di Domodossola, per domare un incendio che ha interessato un’abitazione isolata di tre piani fuori terra.

Le fiamme, scaturite dal sottotetto, si sono rapidamente propagate a una porzione del tetto, rendendo necessario un intervento complesso e prolungato che è andato avanti fino a tarda notte.

Fortunatamente, le persone presenti nell’immobile sono rimaste illese. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri di Domodossola e personale dell’ufficio tecnico comunale, che hanno collaborato alle operazioni di messa in sicurezza.

La strada che collega Caddo a Mocogna è stata chiusa fino a tarda notte per permettere le operazioni di spegnimento.