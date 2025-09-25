Druogno, cercatore di funghi si perde nei boschi: salvato dai Vigili del Fuoco con l’elicottero

Intervento dei vigili del fuoco ieri pomeriggio,mercoledì 24 settembre, alle 16.30 circa in Val Vigezzo per il soccorso di un cercatore di funghi nel Comune di Druogno. La persona, un sessantasettenne, in compagnia di alcuni amici ha perso l’orientamento senza essere in grado di fare rientro. L’allarme è stato dato dagli stessi amici, che,non trovandolo all’ora stabilita nel luogo concordato, hanno chiamato i soccorsi.

La triangolazione delle celle dei dati telefonici del cellulare del disperso, effettuata dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Verbania, ha permesso di determinare una zona di ricerca primaria battuta dall’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco proveniente da Malpensa, che con il sistema IMSI CATCHER è riuscito ad individuare con precisione l’uomo, che è poi stato verricellato a bordo in buone condizioni di salute e trasportato in un’area sicura in località Baitina di Druogno, dove ad attenderlo c’erano squadre di terra dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino Civile.