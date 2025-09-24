Vende un'auto posta sotto sequestro: denunciato il proprietario

I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Domodossola hanno denunciato un 53enne di Domodossola per sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Alcuni giorni fa un uomo si è presentato presso la stazione di Domodossola dichiarando di aver acquistato un’autovettura gravata da un provvedimento di sequestro amministrativo. A seguito degli accertamenti svolti, i militari hanno verificato che il veicolo era stato effettivamente sottoposto a sequestro poiché privo della copertura assicurativa. Constatato che la vendita era stata ugualmente portata a termine, il proprietario, cui l’auto era stata affidata in custodia, è stato denunciato.
In Breve
mercoledì 24 settembre
martedì 23 settembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Economia
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?