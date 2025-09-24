Vende un'auto posta sotto sequestro: denunciato il proprietario

I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Domodossola hanno denunciato un 53enne di Domodossola per sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Alcuni giorni fa un uomo si è presentato presso la stazione di Domodossola dichiarando di aver acquistato un’autovettura gravata da un provvedimento di sequestro amministrativo. A seguito degli accertamenti svolti, i militari hanno verificato che il veicolo era stato effettivamente sottoposto a sequestro poiché privo della copertura assicurativa. Constatato che la vendita era stata ugualmente portata a termine, il proprietario, cui l’auto era stata affidata in custodia, è stato denunciato.