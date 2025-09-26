 / Cronaca

Cronaca | 26 settembre 2025, 18:03

Turisti svedesi dispersi in val Quarazza: ritrovati incolumi padre e due figlie

La famiglia è stata portata in salvo dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento volontario di Macugnaga sono intervenute per soccorrere tre persone di nazionalità svedese (padre con due figlie) in località val Quarazza, nei pressi del Lago delle Fate, che avevano perso l'orientamento. Tutti incolumi, sono stati raggiunti da una squadra di soccorritori mista costituita da personale dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e riaccompagnati in zona sicura. Hanno collaborato alle ricerche anche l'elicottero dei vigili del fuoco proveniente da Malpensa e personale del Sagf.

Comunicato Stampa Vigili del Fuoco

