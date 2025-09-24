Ancora emergenza per cercatori di funghi dispersi: uno al Mottarone, uno a Druogno

Ancora una volta i boschi del Verbano Cusio Ossola fanno da sfondo a una doppia emergenza. Mercoledì 24 settembre, nel pomeriggio, sono scattate le ricerche di un uomo di 75 anni che non ha fatto ritorno da un’escursione sul Mottarone.

L’anziano si era fatto accompagnare dalla moglie in mattinata nella zona tra Levo di Stresa e l’Alpino, dicendole che si sarebbe trattenuto solo per poco tempo alla ricerca di funghi. Non portava con sé il cellulare e all’orario concordato non è rientrato. La moglie, preoccupata, ha dato l’allarme e immediatamente sono entrate in azione le squadre del Soccorso alpino, del Sagf e dei Vigili del fuoco, che da ore stanno battendo la zona boschiva.

Ma non è l’unico caso. Sempre nelle stesse ore, un altro cercatore di funghi risultava disperso sulle alture di Druogno, nella zona della Baitina. Anche qui sono stati impegnati Soccorso alpino, militari del Sagf e Vigili del fuoco, che hanno battuto sentieri e aree impervie nel tentativo di rintracciare l’uomo, che poco dopo le 17 ha fatto ritorno da solo alla sua auto.

In mattinata era stato recuperato il corpo di un 67enne morto ieri in una battuta a caccia di funghi sopra Trontano.