Domodossola, due giovani denunciati per spaccio di stupefacenti

I carabinieri dell’aliquota operativa di Domodossola hanno denunciato un 27enne di Domodossola per spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi i militari, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato alcuni giovani che erano intenti a scambiarsi degli involucri per poi dileguarsi, alla vista dei militari in direzioni diverse, ad eccezione di uno che si introduceva in un edificio residenziale. Riconosciuto il soggetto, noto agli operanti poiché gravato da precedenti specifici, i militari hanno immediatamente raggiunto la sua abitazione e hanno proceduto a una perquisizione domiciliare. L’intuizione investigativa ha trovato conferma: all’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti strumenti per il confezionamento e la pesatura delle dosi, nonché sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, già suddivisa e pronta per la cessione. Il 27enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio.

Gli stessi carabinieri di Domodossola hanno inoltre denunciato un 18enne del posto per porto abusivo di oggetti atti a offendere e lo hanno segnalato alla Prefettura di Verbania quale assuntore di sostanze stupefacenti. Sempre durante i servizi mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti i militari hanno notato un gruppo di giovani aggirarsi con atteggiamento sospetto per le vie cittadine. Alla vista della pattuglia, i ragazzi hanno assunto un comportamento elusivo e aggressivo, inducendo i carabinieri ad approfondire il controllo. La perquisizione ha consentito di rinvenire, nelle tasche del 18enne, un coltello a serramanico e una modica quantità di sostanza stupefacente. Per il giovane è così scattata la denuncia e la segnalazione amministrativa.