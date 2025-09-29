Gsh Sempione 82, quattro atleti ai campionati italiani di atletica paralimpica

Si sono tenuti a Rovigo i campionati italiani promozionali di atletica leggera paralimpica, ai quali hanno preso parte quattro atleti della società Ghs Sempione 82, Matteo Beltrami, Andrea Corsini, Micol Dughera ed Elisa Punchia.

Le gare si sono aperte con le prove di velocità e di vortex: Elisa Punchia nei 50 metri ha concluso la gara con un quinto posto in batteria e un tempo di 15”60, mentre Micol Dughera si è classificata al quarto posto con 11”00. Matteo Beltrami ha scaglia il vortex a 16,76 metri, finendo al quinto posto della sua serie, mentre è quarto Andrea Corsini con 20,01metri.

Per tutti a concludere la prima parte di gara, la staffetta 4x50m mista chiusa in 46”70.

Nella sessione pomeridiana invece i ruoli si sono invertiti: per Dughera e Punchia il lancio del vortex, che vede entrambe finire in terza posizione della propria serie rispettivamente con la misura di 13,61m e di 9,92m. In pista per le gare veloci, Beltrami ha chiuso i 50 metri in settima posizione con 9”00 netti, mentre Corsini ha terminato la corsa in 15”30, chiudendo al terzo posto di serie, pur avendo ripetuto la gara degli 80 metri due volte a causa di un disguido tecnico.

La società Gsh Sempione 82 ringrazia il tecnico Donato Banchini, i dirigenti Elisabetta Saccà, Rosario Petrulli e Barbara Saccà e tutti i genitori presenti a Rovigo per l’aiuto durante la trasferta. Gsh Sempione 82 è sostenuto da Fondazione Luigi Orrigoni-Tigros, Vinavil e Andrea Laurini Private Banker.