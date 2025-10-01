 / Villadossola

Villadossola | 01 ottobre 2025, 10:30

Viabilità al Maglietto: se ne parla in municipio

L'incontro pubblico è in programma questa sera

Il Maglietto, sulle sponde dell'Ovesca a Villadossola

E’ la viabilità del Maglietto l’argomento della serata in programma in sala consiliare a Villadossola mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 20.30. Il comune villadossolese ha deciso di ‘’illustrare ai residenti gli sviluppi e le soluzioni in programma per la gestione del traffico e della mobilità pedonale’’ di quella frazione che sorge sulla riva sinistra dell’Ovesca di fronte alla chiesa del Piaggio.

