Viabilità al Maglietto: se ne parla in municipio

E’ la viabilità del Maglietto l’argomento della serata in programma in sala consiliare a Villadossola mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 20.30. Il comune villadossolese ha deciso di ‘’illustrare ai residenti gli sviluppi e le soluzioni in programma per la gestione del traffico e della mobilità pedonale’’ di quella frazione che sorge sulla riva sinistra dell’Ovesca di fronte alla chiesa del Piaggio.
In Breve
mercoledì 01 ottobre
lunedì 29 settembre
sabato 27 settembre
venerdì 26 settembre
giovedì 25 settembre
mercoledì 24 settembre
sabato 20 settembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?