Sport | 02 ottobre 2025, 14:02

Caffoni e Natoli ci riprovano al Rally delle Merende

L'equipaggio ossolano aveva vinto l'edizione 2024 della gara che si svolge nel Cuneese

Era il 6 ottobre 2024, quasi un anno fa, quando gli ossolani Davide Caffoni e Lello Natoli vincevano il Rally delle Merende a Santo Stefano Belbo, nel Cuneese

A bordo della loro Skoda Fabia RS Caffoni-Natoli si imposero davanti a Federico e Tatiana Santini e Luca Arione e Luca Culasso. Ora, la coppia ossolana ci riprova e torna sulle strade di Santo Stefano Belbo per l’edizione  2025 della gara, in programma dal 3 al 5 ottobre, che è l’ultima valevole al campionato CRZ zona 1. Obiettivo? Ripetere la bella prova di un anno fa.

re.ba.

