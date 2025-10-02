Caffoni e Natoli ci riprovano al Rally delle Merende

Era il 6 ottobre 2024, quasi un anno fa, quando gli ossolani Davide Caffoni e Lello Natoli vincevano il Rally delle Merende a Santo Stefano Belbo, nel Cuneese

A bordo della loro Skoda Fabia RS Caffoni-Natoli si imposero davanti a Federico e Tatiana Santini e Luca Arione e Luca Culasso. Ora, la coppia ossolana ci riprova e torna sulle strade di Santo Stefano Belbo per l’edizione 2025 della gara, in programma dal 3 al 5 ottobre, che è l’ultima valevole al campionato CRZ zona 1. Obiettivo? Ripetere la bella prova di un anno fa.