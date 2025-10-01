Tutto pronto per la decima edizione del Trail del Calvario

Si correrà domenica 5 ottobre a Domodossola la decima edizione del Trail del Calvario, manifestazione podistica organizzata dall’Atletica Avis Ossolana. Due le camminate non competitive che partiranno entrambe alle 9.00: una 21 km a coppie, che raggiungerà i 1080 metri dell’Alpe Lusentino, e una 11 km individuale.

La partenza avverrà come sempre dal suggestivo centro storico domese, ma quest’anno non dall’usuale piazza Mercato, bensì da largo Madonna della Neve. Gli atleti raggiungeranno il Sacro Monte Calvario dove, oltre alla riserva naturale e ai resti del Castello di Mattarella, avranno accesso esclusivo al parco privato. Poi, per sentieri e storiche mulattiere, in gran parte recentemente puliti dai volontari dell’Atletica Avis Ossolana, entrambe le distanze attraverseranno diverse ridenti frazioni domesi, alcuni alpeggi solari, boschi con faggete secolari. Il bivio tra le due distanze è previsto nel caratteristico borgo de “La Tensa”.

Lungo il percorso sono previsti alcuni ristori, così come al traguardo, dove gli atleti potranno anche alleviare la fatica grazie ai massaggi offerti da “Fisiodelta” di Domodossola. A concludere la manifestazione un polenta party, che gran successo ha riscontrato nelle edizioni precedenti e che avrà luogo nella tensostruttura del centro famigliare di via Monte Grappa. Più di 50 i riconoscimenti totali, a sorteggio e in base alla posizione di arrivo.

Iscrizioni on line entro le 24.00 di giovedì 2 ottobre, sul sito www.wedosport.org, poi sarà possibile iscriversi dalle 7.00 alle 8.30 di domenica 5 ottobre nella zona della partenza.

Come consuetudine, parte del ricavato del Trail del Calvario sarà destinato alla beneficenza, nello specifico all’associazione Matibellula di Crevoladossola, sorta in memoria di Matilde Cara, che sostiene la ricerca neuro-oncologica pediatrica. Saranno inoltre raccolte scarpe usate in buono stato, destinate al Centro Aiuti per l’Etiopia di Verbania.

La gara domenicale sarà preceduta venerdì 3 dalla terza edizione del Mini Trail del Calvario, da uno a tre mini-giri nel centro storico domese, destinato ai bambini dai 5 agli 11 anni. Ritrovo in piazza Mercato dalle 16.00 e partenza alle 17.00 circa. Iscrizione gratuita e omaggi ai piccoli partecipanti, sino a esaurimento scorte. Questo evento è organizzato in collaborazione con le scuole primarie ossolane e con l’Asd Caddese, e anch’esso contribuirà ad aiutare Matibellula: l’Atletica Avis Ossolana devolverà all’associazione una cifra relazionata al numero dei partecipanti, che si sperano numerosi come nelle edizioni precedenti, per colorare il centro storico in un momento solidale e di allegria.

Regolamento di entrambe le manifestazioni e maggiori informazioni sul sito www.traildelcalvario.com.