Europei a cronometro, Ganna d’argento: solo Evenepoel davanti a lui

Non è arrivata la vittoria, ma Filippo Ganna porta a casa un argento che vale. Agli Europei a cronometro in Francia, l’azzurro si è piazzato secondo dietro a un Remco Evenepoel ancora una volta dominante, capace di infliggere oltre 40 secondi di distacco al campione verbanese.
Il belga, già oro alle Olimpiadi di Parigi nello stesso duello con Ganna, ha ribadito la sua supremazia anche a livello continentale, chiudendo una prova perfetta sui 24 chilometri tra Loriol-sur-Drôme ed Étoile-sur-Rhône.
Per Ganna, che in questa stagione ha alternato alti e bassi, il podio resta comunque un segnale importante: l’argento europeo, arrivato dopo una gara senza l’aiuto del team-radio, conferma il suo ruolo di punto fermo nel panorama mondiale della specialità, in attesa di nuove sfide con l’amico-rivale Evenepoel.