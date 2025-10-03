 / Cronaca

Cronaca | 03 ottobre 2025, 14:15

Tragedia a Varzo: cercatore di funghi trovato senza vita nella zona di Paglino

Il corpo senza vita di Andrea Morandi, 55 anni di Varzo, è stato individuato grazie al sistema di localizzazione a bordo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco. Sul posto Soccorso Alpino, Sagf e VVFF.

È Andrea Morandi, classe 1970 e residente a Varzo, l’uomo trovato senza vita questa mattina nei boschi della zona di Paglino, dopo che non era rientrato a casa dalla giornata di ieri.

Le ricerche erano scattate all’alba, quando i familiari, non vedendolo rientrare, hanno lanciato l’allarme. In poche ore sono intervenuti i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) della Stazione di Varzo, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) e i Vigili del Fuoco.

Determinante il sistema di individuazione dei cellulari, caricato sull’elicottero “Drago” dei Vigili del fuoco, che ha permesso di localizzare l’uomo. Purtroppo, al momento del ritrovamento, non c’era più nulla da fare.

Redazione

