La Caddese trionfa al Trofeo Luca Gnuva di Craveggia

Vittorie e podi in tutte le categorie: spiccano Alyssa Brizio tra gli esordienti, Luca Bartoli nei cadetti e Massimo Zanelli tra i ragazzi

La Caddese conquista il trofeo Luca Gnuva a Craveggia nella classifica a punti e nella classifica esordienti. I giovani atleti dell'Asd caddese hanno guadagnato il primo gradino del podio con la campionessa regionale Alyssa Brizio e un buon quarto posto per la compagna di squadra Chiara Vittoni

Successo anche nella categoria Cadetti con la vittoria di Luca Bartoli, il terzo posto di Andrea Fontana, il quinto Lorenzo Capitani e il settimo di Niccolò Greco. Per quanto riguarda i ragazzi si registra la vittoria di Massimo Zanelli, secondo gradino del podio per Martino Aleotti, quarto posto per Daniele Badini seguito da Alessio Sarazzi e Volta Diego. Per le ragazze terzo posto del podio per l’atleta caddese Lucrezia Cameroni.

