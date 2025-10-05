La Caddese trionfa al Trofeo Luca Gnuva di Craveggia

La Caddese conquista il trofeo Luca Gnuva a Craveggia nella classifica a punti e nella classifica esordienti. I giovani atleti dell'Asd caddese hanno guadagnato il primo gradino del podio con la campionessa regionale Alyssa Brizio e un buon quarto posto per la compagna di squadra Chiara Vittoni.

Successo anche nella categoria Cadetti con la vittoria di Luca Bartoli, il terzo posto di Andrea Fontana, il quinto Lorenzo Capitani e il settimo di Niccolò Greco. Per quanto riguarda i ragazzi si registra la vittoria di Massimo Zanelli, secondo gradino del podio per Martino Aleotti, quarto posto per Daniele Badini seguito da Alessio Sarazzi e Volta Diego. Per le ragazze terzo posto del podio per l’atleta caddese Lucrezia Cameroni.