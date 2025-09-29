SS 631, nuovo limite di velocità a 50km/h a Malesco e Valle Cannobina

Anas comunica che, a partire dalle 8.00 di martedì 30 settembre, sarà istituito il limite di velocità di 50 km/h lungo la strada statale 631 della Valle Cannobina. Il provvedimento, di carattere permanente, riguarda in particolare il tratto compreso tra il km 19+090 e il km 25+530, nei comuni di Malesco e di Valle Cannobina e interessa tutti gli utenti.

L’istituzione del nuovo limite di velocità si è resa necessaria con l’entrata in vigore del decreto denominato "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea", che ha portato all’omogeneizzazione delle limitazioni.