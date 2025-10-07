Cambio al vertice nelle stazioni dei carabinieri dell’Ossola

Tra fine settembre e i primi di ottobre si sono conclusi i movimenti dei comandanti delle stazioni carabinieri di Domodossola, Crodo e Premia.

Il luogotenente carica speciale Girolamo Fausto Macaluso, dopo 28 anni come comandante della stazione di Crodo, ha assunto il comando di quella di Domodossola, prendendo il posto del luogotenente Giovanni Vano, che dopo 15 anni è andato a comandare la stazione di Premia, sostituendo il maresciallo capo Vincenzo De Taranto. Quest’ultimo, comandante a Premia dal 2015, è stato trasferito al comando di Domodossola, dove coordinerà il nucleo operativo, l’aliquota radiomobile e la centrale operativa.

Infine, il maresciallo capo Gianluca Pettinato, proveniente dal nucleo informativo del comando provinciale di Verbania, ha assunto il comando della stazione di Crodo, completando così il ciclo degli avvicendamenti, che si inseriscono nell’ambito del normale iter dell’arma dei carabinieri, volta a garantire continuità operativa, rinnovamento delle competenze e un costante presidio del territorio. Le autorità locali hanno espresso riconoscenza per l’impegno dei comandanti trasferiti e un caloroso benvenuto ai nuovi sottufficiali, auspicando una proficua collaborazione a tutela della sicurezza sul territorio.