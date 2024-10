Prima Categoria, Gravellona San Pietro in fuga

Chi fermerà il Gravellona San Pietro? Gli arancioneri hanno messo il turbo, e con 4 vittorie e un pareggio nelle prime 5 giornate veleggiano in testa al Girone A di Prima Categoria, mentre tutte le dirette concorrenti si rubano punti tra di loro.

Stavolta i ragazzi di Agostini sono passati sul campo di Omegna, contro il sempre ostico Agrano. I granata di Lopardo avevano accarezzato l’idea di prendersi un punto, dopo che Piras aveva pareggiato la rete iniziale di Panizzolo, ma è Finetti nel recupero a decretare il 2-1 finale, facendo esultare gli arancioneri.

“Siamo stati bravi e fortunati - commenta mister Daniele Agostini - è stata la solita sfida Agrano-Gravellona: partita maschia e occasioni da ambo le parti, noi siamo stati bravi a crederci fino in fondo, quando segni alla fine c’è un po’ di buona sorte, ma vuol dire che tu comunque eri lì a provarci. Credo che alla fine la vittoria sia meritata, ma loro di certo non hanno demeritato e il pareggio poteva anche essere un risultato giusto”.

Un Gravellona quasi perfetto in questo avvio di campionato:

“Abbiamo raccolto quasi il massimo dei punti, nonostante avessimo avuto un calendario bello tosto. Quest’anno comunque partite facili non ce ne saranno, anche le squadre che adesso sono dietro sono tutt’altro che scarse, basti vedere ieri il Vogogna a Bagnella. Negli ultimi anni non avevo mai visto un campionato di Prima Categoria come questo, è davvero molto competitivo e può ancora succedere di tutto”.

Quella che era la prima inseguitrice, il Bagnella di Rampi, cade a sorpresa a cospetto del Vogogna, che pure arrivava a questa sfida non nelle migliori condizioni dopo un avvio molto deludente. Ma i ragazzi di Castelnuovo ci hanno messo l’anima e si sono portati sul doppio vantaggio con Bianciotto e Tagliaferro, per poi resistere al ritorno degli arancioneri di casa, che riescono ad accorciare con il rigore di Salzano, ma non basta: finisce 2-1 per gli ossolani.

Colpo anche per la Cannobiese, che vince 2-0 a Piedimulera. I ragazzi di Poma, alla terza sconfitta consecutiva, cadono sotto i colpi di Constantin e Lillo, che fanno risalire le quotazioni dei biancorossi e lasciano molte perplessità in casa ossolana. Partita un po’ sotto tono per i padroni di casa, che sono sembrati un po’ involuti, bene invece i ragazzi di Pettinaroli.

Cade nuovamente in casa la Virtus Villa, che dopo il bel successo di Vogogna non riesce ad avere continuità, e si arrende ad un buon Sizzano. La rete di Gnonto non basta ai biancoazzurri, i novaresi sfruttano meglio le occasioni e vincono 2-1.

La Varzese esce sconfitta da Carpignano, squadra molto ambiziosa che sta trovando la quadratura giusta. I ragazzi di Chiaravallotti subiscono quattro reti e riescono solo ad accorciare nella ripresa, ma la doppietta di Daoro non basta per raccogliere punti.

Non riesce a fare bottino pieno il Fondotoce, che di fronte al Romagnano fatica a trovare la via della rete. I neroverdi di Sena riescono a sbloccarla a un quarto d’ora dal termine col solito Schirru, ma dieci minuti dopo i granata ospiti acciuffano l’1-1 con Zonca.

Risultati:

Agrano - Gravellona San Pietro 1 - 2; Bagnella - Vogogna 1 - 2; Carpignano - Varzese 4 - 2; Fondotoce - Romagnano 1 - 1; Momo - Quaronese 2 - 1; Piedimulera - Cannobiese 0 - 2; Serravallese - Valduggia 1 - 1; Virtus Villadossola - Sizzano 1 - 2

Classifica:

Gravellona San Pietro 13 - Sizzano 10 - Momo 9 - Bagnella, Serravallese, Carpignano, Cannobiese 8 - Piedimulera, Varzese, Virtus Villa, Romagnano, Quaronese 6 - Valduggia 5 - Agrano, Fondotoce, Vogogna 4