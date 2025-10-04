Momo-Villa e Bagnella-Omegna le partite clou della Prima Categoria

La Virtus Villa viaggia verso il Novarese per cercare di fermare la corsa della capolista Momo. E’ infatti Momo-Virtus Villa la partita di spicco della V giornata di Prima Categoria. Novaresi in testa con 10 punti, Virtus Villa terza con 8. Partita da tripla in schedina.

Ma la giornata offre un altro ‘succulento’ match: quello cusiano tra Bagnella e Omegna, che pure navigano ai piani alti della classifica. Ci si gioca la rincorsa alle posizioni di prestigio, ma anche la supremazia ‘calcistica’ della cittadina del lago.

Il Feriolo, reduce dal primo ko a Varzo, riceva il Cameri, squadra tutt’altro che facile-Ma ad oggi sul campo della squadra di Pissardo nessuno ha fatto punti.

La sorprese Varzese (vittoriosa su Cameri e Feriolo) scende in casa dell’Agrano bisognoso di punti dopo due soli pari raccolti. In casa ossolana però pensano a continuare la marcia dopo due successi di fila.

Chi ha bisogno di punti è l’Esio Verbania che riceva la Quaronese. Obiettivo per i neopromossi verbanesi è cancellare lo 0 che spicca nelle vittorie.

L’altra squadra che ha sete di punti è il Vogogna. L’undici ossolano ospita il Carpignano, pure esso in difficoltà sul fondo.

Match da tripla tra Dormelletto-Cannobiese. I primi arrivano dal ko di Villadossola, i second dal ricoc successo colto sull’Agrano.

Quasi derby tra Romagnano-Sizzano, divise da una manciata di chilometro. I sesiani stanno meglio con 7 punti in carniere, contro il solo punti sin qui raccolto dai novaresi.