Prima Categoria: Momo in vetta, Feriolo e Omegna tengono il passo

Nel campionato di Prima Categoria Girone A, dopo cinque giornate il Momo continua la sua corsa al vertice battendo in casa la Virtus Villadossola con un pirotecnico 4-2. I novaresi restano imbattuti e guidano la classifica con 13 punti.

Alle spalle del Momo si conferma il gruppo delle inseguitrici a quota 10 punti: Cannobiese, Feriolo, Omegna e Varzese, tutte protagoniste di un avvio brillante.

La Cannobiese ha vinto in trasferta sul campo del Dormelletto Comignago per 3-0, mentre il Feriolo ha travolto il Cameri per 4-1. Ottima prova anche della Varzese, vittoriosa 2-0 ad Agrano ed alla terza vittoria di fila.

Finisce invece a reti bianche il derby tra Bagnella e Omegna. L’Esio Verbania è stato sconfitto in casa dalla Quaronese per 0-2, mentre il Vogogna non è andato oltre l’1-1 interno con il Carpignano.

Nel Novarese, oltre alla capolista Momo, da segnalare la buona prova del Sizzano, vittorioso 3-1 in trasferta sul Romagnano.





