Campionato di Promozione: Juventus Domo continua a volare

Prosegue il momento magico della Juventus Domo, che si conferma capolista solitaria del girone A di Promozione con 15 punti in 5 partite. I domesi hanno superato con autorità il Ce.Ver.Sa.Ma. Biella per 3-0 mantenendo così punteggio pieno e un ruolino di marcia perfetto: 15 reti segnate e solo 4 subite.

Buone notizie anche dal Piedimulera, che trova la prima vittoria stagionale in trasferta sul campo del Banchette Colleretto (3-2) dopo un avvio di campionato complicato.

L’Ornavassese, è stata battuta 2-1 dal Dufour Varallo, resta nei bassifondi nonostante una prova coraggiosa. Nel Novarese, invece, continua la crisi dell’Union Novara, sconfitta 2-0 a Gattinara e ancora a secco di punti dopo cinque giornate. I novaresi hanno realizzato un solo gol e ne hanno subiti tredici: servirà una scossa per cambiare rotta. Più sereno il cammino dell’Arona, che ha battuto 2-1 l’Orizzonti Canavese e si conferma a 9 punti, in piena zona alta di classifica.