La Cgil sulla morte di Giuseppe Maggiolini: "Continueremo a batterci affinché episodi come questo non ricapitino"

“In attesa di conoscere le cause ed eventuali responsabilità di quanto avvenuto portiamo la solidarietà di tutta la nostra comunità alla famiglia di Giuseppe Maggiolini”. Sono parole di Attilio Fasulo, segretario generale Cgil, in merito all’incidente sul lavoro avvenuto ieri.

“Come Cgil continueremo a batterci affinché episodi come questo non ricapitino: la vera sicurezza di cui abbiamo bisogno è quella del mondo del lavoro; solo adeguate formazioni e l’uscita dal ricatto occupazionale dato da precariato e bassi salari possono riuscire ad incidere su un fenomeno che, come abbiamo visto in questi mesi, colpisce sempre più spesso i lavoratori italiani anche dall’altra parte della frontiera”.