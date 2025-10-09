Villadossola, acqua non potabile: obbligo di bollitura fino a nuova comunicazione

Il Comune di Villadossola ha emesso l’ordinanza n. 33 del 9 ottobre 2025, con la quale si dispone l’obbligo di bollire l’acqua dell’acquedotto comunale prima dell’uso alimentare su tutto il territorio. La decisione arriva dopo la comunicazione dell’Asl VCO, che ha segnalato la presenza di batteri in alcuni campioni d’acqua prelevati nel territorio comunale, rendendola temporaneamente non potabile.

Il provvedimento resterà in vigore fino al ripristino della normalità e alla successiva revoca ufficiale dell’ordinanza. L’acqua può essere utilizzata solo se sottoposta a bollitura prima dell’uso per scopi alimentari (bere, cucinare, lavare alimenti).

L’ordinanza è stata pubblicata sull’Albo Pretorio online del Comune di Villadossola ed è stata trasmessa all’Asl e ad Acqua Novara VCO S.p.A. per i controlli di competenza.