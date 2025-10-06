Autovelox in Piemonte: controlli sulle principali strade e autostrade fino al 12 ottobre

La Polizia di Stato comunica ogni settimana l’elenco delle strade e autostrade sottoposte a controlli della velocità, nell’ambito di un programma nazionale di prevenzione. L’obiettivo è quello di promuovere una guida prudente e il rispetto dei limiti, aspetti fondamentali per ridurre il rischio di incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Ecco quindi dove saranno attivi gli autovelox nei prossimi giorni.

06/10/2025

Autostrada A06 Torino–Savona (CN)

A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO)

A32 Torino–Bardonecchia (TO)

A33 Asti–Cuneo (CN)

A4 Torino–Milano (NO)

Raccordo A6–A7 (AL)

SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN)

SS21 del Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 del Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS456 (AT)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS23 Colle del Sestriere (TO)

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP142 del Biellese (NO)

SP229 Lago d’Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant’Albano Stura (CN)

SP422 di Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale di Bra (CN)

SP53 San Giorgio Canavese (TO)

07/10/2025

Autostrada A06 Torino–Savona (CN)

A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO)

A32 Torino–Bardonecchia (TO)

A33 Asti–Cuneo (CN)

A4 Torino–Milano (NO)

SS10 Asti–Torino (AT)

SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN)

SS21 del Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 del Colle di Nava (CN)

SS30 Val Bormida (AL)

SS32 Ticinese (NO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS33 del Sempione (VB)

SS23 Colle del Sestriere (TO)

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP142 del Biellese (NO)

SP229 Lago d’Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant’Albano Stura (CN)

SP422 di Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale di Bra (CN)

SP53 San Giorgio Canavese (TO)

08/10/2025

Autostrada A06 Torino–Savona (CN)

A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO)

A32 Torino–Bardonecchia (TO)

A33 Asti–Cuneo (CN)

A4 Torino–Milano (NO)

SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN)

SS21 del Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 del Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS23 Colle del Sestriere (TO)

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP142 del Biellese (NO)

SP229 Lago d’Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant’Albano Stura (CN)

SP422 di Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale di Bra (CN)

SP14 Castagnole Monferrato (AT)

SP53 San Giorgio Canavese (TO)

09/10/2025

Autostrada A06 Torino–Savona (CN)

A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO)

A33 Asti–Cuneo (CN)

A4 Torino–Milano (NO)

SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN)

SS21 del Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 del Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS32 Torino–Bardonecchia (TO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS706 Tangenziale di Asti (AT)

SS23 Colle del Sestriere (TO)

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP142 del Biellese (NO)

SP166 della Val d’Ossola (VB)

SP229 Lago d’Orta (NO)

SP299 di Alagna (VC/NO)

SP3 Sant’Albano Stura (CN)

SP422 di Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale di Bra (CN)

SP53 San Giorgio Canavese (TO)

10/10/2025

Autostrada A06 Torino–Savona (CN)

A21 Torino–Alessandria–Piacenza–Brescia (AL)

A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO)

A33 Asti–Cuneo (CN)

A4 Torino–Milano (NO)

SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN)

SS21 del Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (AT/CN)

SS28 del Colle di Nava (CN)

SS30 Val Bormida (AL)

SS32 Ticinese (NO)

SS32 Torino–Bardonecchia (TO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS23 Colle del Sestriere (TO)

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP142 del Biellese (NO)

SP229 Lago d’Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant’Albano Stura (CN)

SP422 di Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale di Bra (CN)

SP53 San Giorgio Canavese (TO)

11/10/2025

Autostrada A06 Torino–Savona (CN)

A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO)

A32 Torino–Bardonecchia (TO)

A33 Asti–Cuneo (CN)

A4 Torino–Milano (NO)

SS10 Asti–Torino (AT)

SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN)

SS21 del Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 del Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS23 Colle del Sestriere (TO)

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP142 del Biellese (NO)

SP229 Lago d’Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant’Albano Stura (CN)

SP422 di Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale di Bra (CN)

SP53 San Giorgio Canavese (TO)

12/10/2025

Autostrada A06 Torino–Savona (CN)

A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO)

A32 Torino–Bardonecchia (TO)

A33 Asti–Cuneo (CN)

A4 Torino–Milano (NO)

SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN)

SS21 del Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN/AT)

SS28 del Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS23 Colle del Sestriere (TO)

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP142 del Biellese (NO)

SP166 della Val d’Ossola (VB)

SP229 Lago d’Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant’Albano Stura (CN)

SP422 di Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale di Bra (CN)

SP53 San Giorgio Canavese (TO)