Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri presenti lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri nella settimana del 6 ottobre. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Sulla D08 Gallarate – Gattico, a Castelletto Ticino entrate chiuse in entrambe le direzioni e uscita chiusa provenendo dalla A26, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì 6 e martedì 7 ottobre. In alternativa usare le stazioni di Arona e Sesto Calende – Vergiate.

Sulla D36 Stroppiana – Santhià, uscita chiusa a Vercelli ovest provenendo da A4 e A5 dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 6 ottobre.

Uscita chiusa a Vercelli ovest provenendo da A26 dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 7 ottobre. In alternativa usare la stazione di Vercelli est.

Uscita chiusa a Vercelli in direzione A4 e A5 dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 8 ottobre. In alternativa usare la stazione di Vercelli est.

Uscita chiusa a Vercelli ovest in direzione A26 dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 9 ottobre. In alternativa usare la stazione di Vercelli est.

Cantieri di deviazione di carreggiata:

Tra Arona e Carpugnino in direzione Gravellona Toce tra le pkm 189+000 e 181+000 in modalità permanente da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre.

Cantieri di corsia unica permanente:

Tra allacciamento A26/D36 e Vercelli est in direzione Gravellona Toce tra le pkm 112+000 e 116+000 in modalità permanente fino a mercoledì 8 ottobre.

Tra Gravellona Toce e Baveno in direzione Genova tra le pkm 193+100 e 190+800 in modalità permanente.

Sulla D36 Stroppiana-Santhià, tra allacciamento A26/D36 e Vercelli ovest in direzione Santhià tra le pkm 5+300 e 6+700 in modalità permanente.

Tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià tra le pkm 23+000 e 24+100 in modalità permanente.

Tra allacciamento A4/D36 e Vercelli ovest in direzione Stroppiana tra le pkm 24+500 e 23+700 in modalità permanente.