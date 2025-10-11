Piedimulera, completati i lavori di segnaletica orizzontale FOTO

Si sono conclusi in questi giorni i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale previsti per il 2025 dal Comune di Piedimulera. Gli interventi hanno interessato in particolare il parcheggio delle scuole elementari e via Aldo Moro, completamente ridisegnati dopo le recenti asfaltature. Sono stati inoltre creati cinque nuovi posti auto adiacenti alla palestra comunale e riverniciati tutti gli “STOP” e gli attraversamenti pedonali presenti sul territorio.

L’amministrazione ha annunciato che entro fine anno verrà completata anche la posa del primo lotto della nuova segnaletica verticale, mentre nel bilancio 2026 saranno stanziate le risorse per il secondo lotto e per il nuovo piano asfalti e segnaletica orizzontale nelle frazioni di Cimamulera e Meggiana.

Il sindaco Alessandro Lana, che è anche presidente della Provincia del Vco, ha ricordato come la viabilità sia uno dei punti centrali del mandato amministrativo 2024-2029: "Avevamo promesso interventi strutturali sulle strade del capoluogo e delle frazioni. Nel 2025 abbiamo avviato il piano asfalti con circa 100 mila euro di bitumature, 8 mila per la segnaletica orizzontale e 12 mila per quella verticale. Un investimento complessivo di 120 mila euro, significativo per un piccolo Comune come Piedimulera, che abbiamo realizzato senza rinunciare a investire su scuole e servizi".

Lana ha infine anticipato che nel 2026 si proseguirà con nuovi lavori e, successivamente, con il piano marciapiedi, sottolineando come ogni intervento rappresenti "un passo concreto nel rispetto del programma elettorale e della fiducia dei cittadini".