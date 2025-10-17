Baceno, asta pubblica per la vendita di un antico edificio walser

Il comune di Baceno ha diffuso un avviso di asta pubblica per la vendita di un antico edificio situato nella frazione di Osso. Si tratta di un edificio risalente al 1630, uno dei pochi esempi di architettura rurale walser perfettamente conservati.

L’edificio, risalente al XVII secolo, è composto da due abitazioni simmetriche su tre piani fuori terra. Caratterizzato da una struttura mista in legno e pietra, con facciata sud interamente lignea e copertura tradizionale in piode, conserva elementi originali come la stube con “fornet” in pietra e l’incastro ligneo Blokbau.

La base d’asta è fissata a 102mila euro. Per informazioni e per richiedere un sopralluogo è possibile contattare l’ufficio tecnico del comune al numero 0324.62018, all’indirizzo tecnico@comune.baceno.vb.it oppure presso la sede comunale. Gli interessati all’asta devono far pervenire la propria offerta entro e non oltre le 12.00 del 12 dicembre, in un plico chiuso e sigillato da consegnare all’ufficio protocollo del comune. Tutte le informazioni sui documenti da allegare e sulle modalità di partecipazione all’asta sono disponibili nel bando scaricabile dal sito del comune di Baceno.