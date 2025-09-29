 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 29 settembre 2025, 11:45

Lavori sulla SS 549, senso unico alternato a Calasca Castiglione

Il provvedimento è valido fino al 10 ottobre

Lavori sulla SS 549, senso unico alternato a Calasca Castiglione

A causa d lavori di pulizia del piano viabile e delle opere idrauliche, Anas istituisce un senso unico alternato sulla SS 549 di Macugnaga dal km 9+850 al km 10+050, nel centro abitato del comune di Calasca Castiglione, in frazione Molini – Due Ponti. Il provvedimento è valido fino alle 17.00 del 10 ottobre.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore