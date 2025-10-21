"Serata Satie": un incontro tra arte visiva, musica e danza a Santa Maria Maggiore

Venerdì 31 ottobre a partire dalle 20.45 la scuola di belle arti Rossetti Valentini di Santa Maria Maggiore ospita “Serata Satie. Tra musica, danza e cinema”, un originale viaggio tra le opere poetiche di Emilio Sommariva, le rivoluzionarie composizioni musicali di Erik Satie e la sperimentazione cinematografica di Renè Clair.
La serata prevede l’accompagnamento musicale di Roberto Bassa al pianoforte, la voce narrante di Irene Mozzanino e le performance di danza di Sara Tadina. Infine, è prevista la proiezione del cortometraggio “Entr’acte” di Renè Clair.