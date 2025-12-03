 / Cultura

''I viaggitori immobili'': porte aperte alla biblioteca di Pieve Vergonte

L'iniziativa è promossa dall'associazione Liberamente

Ami leggere…. Fallo in compagnia! Così nasce l’iniziativa dell’associazione LiberaMente che organizza il gruppo di lettura ‘’I viaggiatori immobili’’. Ami leggere e vuoi condividere con altri questa passione? Bene, per questo si aprono le porte della biblioteca di via Massari 23 a Pieve Vergonte. Basta prenotare la propria presenza entro il 6 dicembre alla associazioneliberamentepieve@gmail.com. Il gruppo di lettura sarà coordinato da Lara Fasoletti, della libreria La Pagina di Villadossola.

Redazione

