05 dicembre 2025, 14:35

A La Fabbrica un concerto omaggio al maestro Ennio Morricone

Il 6 dicembre in scena l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno

È in programma per sabato 6 dicembre alle 21.00 una serata di grande musica al teatro La Fabbrica di Villadossola. In scena l’Ensemble Symphony Orchestra, con un tributo al maestro Ennio Morricone. Diretta dal maestro Giacomo Loprieno, l’orchestra propone un vero e proprio viaggio tra le più grandi composizioni e colonne sonore di Morricone: da “Mission” a “C’era una volta il west”, passando per “La leggenda del pianista sull’oceano”, “Per qualche dollaro in più” e “C’era una volta in America”.

