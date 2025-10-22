“Il popolo contro Maria Barbella”: a Crodo una riflessione su donne e giustizia

Giovedì 23 e sabato 25 ottobre alle 21.00 il centro studi Piero Ginocchi di Crodo ospita una doppia replica dello spettacolo “Il popolo contro Maria Barbella”, portato in scena dalla compagnia teatrale Vittorio Resta di Crodo.

Lo spettacolo è tratto dal libro “La signora di Sing Sing” di Idanna Pucci e racconta una storia vera: la vicenda giudiziaria di Maria Barbella – la prima donna condannata alla sedia elettrica negli Stati Uniti - offrendo al pubblico un’intensa riflessione su giustizia, società e condizione femminile di fine Ottocento.

I posti sono limitati. Per garantire la partecipazione ad una delle due repliche è richiesta la prenotazione al numero 333 1223388 o all’indirizzo info@centroginocchi.it.