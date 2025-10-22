Svizzera, raccolta firme per ospitare i bambini feriti di Gaza

Anche il Vallese e il Ticino hanno aderito alla raccolta firme per accogliere in Svizzera i bimbi feriti di Gaza. Oltre ai due cantoni confinanti con Ossola e Verbano, hanno aderito al momento anche Ginevra e Basilea Città.

La Confederazione ha infatti espresso la volontà di voler curare 20 bambini feriti della Striscia di Gaza.

‘’Per smuovere le autorità cantonali – scrive la Radio televisione svizzera - sono state consegnate 42’000 firme, raccolte in pochi giorni dal Partito socialista. Una petizione che chiede al Cantone di fare la sua parte e accogliere alcuni bambini gazawi’’.

Al momento fa rumore il “rifiuto” del canton Zurigo, che avrebbe respinto una richiesta informale arrivata da Berna, nonostante la città abbia una clinica pediatrica tra le più grande della Svizzera.

Un no arrivato anche dai Cantoni di Berna e Argovia, con ‘’quest’ultimo cantone - scrive la Rsi - che ne fa anche una questione di sicurezza: assieme ai bambini feriti arriverebbero i famigliari, potenzialmente vicini a Hamas’’.