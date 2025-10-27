Giovane ubriaco aggredisce i Carabinieri durante un controllo notturno a Vogogna

A Vogogna un 20enne, dimorante a Pallanzeno, è stato denunciato a piede libero per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il giovane si è avvicinato a due pattuglie di Carabinieri che stavano eseguendo un posto di controllo alla circolazione stradale in orario notturno e, senza apparente motivo, in evidente stato di ubriachezza ha iniziato a spintonare i militari urlando insulti e minacce nei loro confronti.
lunedì 27 ottobre
