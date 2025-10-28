Halloween al Cinema Corso: dal 31 ottobre al 3 novembre una programmazione tra magia e brividi

Il Cinema Corso celebra Halloween con una programmazione speciale che accompagnerà il pubblico dal 31 ottobre al 3 novembre. Due film, due esperienze molto diverse ma accomunate dalla voglia di emozionare: una favola per bambini e famiglie, e un racconto oscuro di tensione e mistero per chi ama il brivido.

100% Lupo

Diretto da Alexs Stadermann, il film d’animazione racconta la storia di Freddy Lupin, un giovane erede di una stirpe di lupi mannari. Nel giorno del suo quattordicesimo compleanno, il rito di trasformazione non va come previsto: invece di diventare un possente lupo, Freddy si trasforma in un barboncino rosa. Inizia così un’avventura piena di imprevisti, amicizia e coraggio, dove il protagonista imparerà che la forza più grande è quella del cuore.

Proiezioni:

Venerdì 31 ottobre ore 17.00

Sabato 1 novembre ore 17.00

Domenica 2 novembre ore 17.00

Durante le proiezioni è previsto un omaggio a tema per tutti i bambini.



Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti

Diretto da James Watkins, il film vede protagonista James McAvoy in un thriller psicologico che esplora i confini della paura e della fiducia. Una famiglia in vacanza in Italia accetta l’invito di un’altra coppia a trascorrere un weekend nella loro villa di campagna, ma la spensieratezza si trasforma presto in un incubo inquietante.

Proiezioni:

Venerdì 31 ottobre ore 20.30

Sabato 1 novembre ore 20.30

Domenica 2 novembre ore 20.30

Lunedì 3 novembre ore 20.30

Con questa doppia proposta, il Cinema Corso offre un fine settimana di cinema adatto a tutti: magia e sorrisi per i più piccoli, brividi e tensione per i più coraggiosi. Un’occasione perfetta per vivere la magia di Halloween sul grande schermo.