Alla Soms di Domodossola un omaggio alla poesia dialettale

Domenica 9 novembre alle 17.00 la Società di mutuo soccorso di Domodossola ospita un appuntamento culturale organizzato dal Circolo della Poesia “Domus”. Si tratta di “Le radici del cuore”, un incontro-spettacolo dedicato alla poesia dialettale, che celebra la memoria orale e le tradizioni locali.

Dalla poesia ossolana a quella calabrese – i due principali protagonisti della serata – passando per quella lombarda e altri idiomi della nostra tradizione, a conferma del valore del vernacolo in tutta Italia, perché, come ha scritto Andrea Camilleri: “la lingua esprime il concetto, il dialetto il sentimento”.

In occasione dell’evento sarò allestita una mostra fotografica a tema a cura di Patrizia Savaglio. L’ingresso è a offerta libera a sostegno delle attività del circolo “Domus”.