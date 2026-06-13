Danza: 23 allieve della Butterfly premiate a Villadossola

Venerdì 5 giugno il Teatro La Fabbrica di Villadossola ha ospitato il tradizionale spettacolo di fine anno della scuola di danza Butterfly diretta da Assunta Zavettieri. Sul palco si sono esibiti allievi e allieve delle diverse discipline proposte dalla scuola, regalando al pubblico una serata ricca di emozioni, talento e passione. Al termine dello spettacolo, ventitré allieve sono state premiate dall'assessore Maurizio Gianola per aver superato brillantemente gli esami di danza classica sostenuti presso la scuola. Gli esami sono stati valutati da un'esaminatrice esterna inviata dalla Royal Academy of Dance di Londra, prestigiosa istituzione presso la quale Assunta Zavettieri ha conseguito il proprio diploma.

Le giovani danzatrici, a partire dai sette anni di età, hanno inoltre ricevuto i diplomi internazionali della Royal Academy of Dance, attestato che certifica il percorso formativo svolto e i risultati raggiunti. Un riconoscimento speciale è stato assegnato anche alle assistenti della scuola e alla stessa Assunta Zavettieri per l'impegno e la dedizione profusi durante tutto l'anno nella preparazione delle lezioni, degli esami e dello spettacolo conclusivo. "Un valore aggiunto alla comunità di Villadossola": con queste parole l'assessore Gianola ha definito la scuola Butterfly, complimentandosi con tutti gli allievi per l'emozionante spettacolo e per i risultati ottenuti nel percorso artistico.

La scuola continua inoltre a distinguersi anche in ambito competitivo. Alcuni gruppi hanno infatti partecipato a concorsi ottenendo ottimi risultati e la Butterfly è stata invitata a esibirsi al Galà della Danza in programma a Vignale il prossimo 2 luglio. In quell'occasione le allieve dei corsi di danza classica e modern prenderanno parte anche a due importanti stage formativi, uno con l'étoile Liliana Cosi e l'altro con il noto ballerino Steve La Chance.

Le allieve premiate

Gruppo 1° Grado

Susanna Frisa

Matilde Grossi

Viola Pirone

Celeste Broggio

Martina Cartisano

Sofia Rizzonelli

Ginevra Petrucci

Gruppo 2° Grado

Giorgia Ollio

Gaia Fabiano

Sara Menocchio

Matilda Graziobelli

Giulia Daria Cretu

Ginevra Clericò

Alessandra Scordo

Veronica Masi

Anna Stimoli

Gruppo 4° Grado