“Volontariato? Sì grazie!”: incontro a Domodossola con Avas

L'Avas, Associazione Volontari Assistenza Sanitaria Ossola organizza un incontro per il 14 marzo all'oratorio del Sacro Cuore di Domodossola, in via Monte Grappa.

L'evento avrà inizio alle 15 ed ha come titolo: “Volontariato? Si grazie! Donare tempo, offrire cura, accogliere vite” avrà come relatrice Benedetta Sereno Clerici presidente della Fondazione Apriamo le braccia onlus. Si tratta di un momento di crescita e riflessione per chi è già volontario e per chi desidera diventarlo. Per informazioni 335-6199302.

L'associazione di volontariato Avas, presieduta da Alessandra Bergamini, in particolare offre servizi ad anziani e ammalati nelle case di riposo di Domodossola, Villadossola, Premosello, Vogogna e a persone anziane e in condizioni di disagio fisico e psicologico presso il loro domicilio e a malati e ricoverati presso l‘ospedale di Domodossola.