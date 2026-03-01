"L’acqua e il suo futuro” primo appuntamento della rassegna 'Tra scuola e scienza'

Mercoledì 4 marzo, alle ore 17.30, prende il via a Domodossola la rassegna "Tra scuola e scienza" con il primo incontro dedicato all’acqua, una risorsa vitale per la vita e per l’ambiente. La conferenza “L’acqua e il suo futuro” si propone di spiegare come proteggere e gestire in modo sostenibile le risorse idriche, affrontando temi cruciali come la conservazione, l’uso responsabile e la tutela dell’ecosistema.

A guidare la conferenza sarà Adriano Fiorucci, professore associato di Geologia Applicata al Politecnico di Torino, che illustrerà dati, esempi pratici e strategie scientifiche per la gestione dell’acqua, mettendo in evidenza l’importanza della collaborazione tra cittadini, scuole e istituzioni.L’incontro si terrà in sala Falcioni a Domodossola, ed è aperto a studenti, docenti e cittadini.