Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito le modifiche alla viabilità previste per la settimana del 9 marzo.
Cantieri di chiusura in orario diurno:
Chiusura dell’entrata di Meina in direzione Genova dalle 7.00 alle 18.00 nella giornata di lunedì 9 marzo; si potrà utilizzare lo svincolo di Arona.
Cantieri di chiusura in orario notturno:
Chiusura dell’allacciamento da A26 per A4 in direzione Torino dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì 9 e martedì 10 marzo; si potrà uscire alla stazione di Vercelli est con possibile rientro a Greggio.
Chiusura dell’entrata di Casale Monferrato nord in direzione Gravellona dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 10 marzo. Si potrà utilizzare la stazione di Casale Monferrato sud.
Chiusura dell’allacciamento da A4 per chi proviene da Milano per A26 in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 11 marzo. Si potrà uscire alla stazione di Biandrate con possibile rientro a Vercelli.
Chiusura dell’allacciamento da D36 per A4 in direzione Milano dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 12 marzo. Si potrà utilizzare lo svincolo verso Torino.
Chiusura dell’allacciamento da A26 per chi proviene da Gravellona per A4 direzione Milano dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 13 marzo. Si potrà uscire alla stazione di Romagnano Sesia con possibile rientro a Biandrate.
Sulla D36 Stroppiana-Santhià, chiusura dell’uscita provenendo da A26 Trafori della stazione di Vercelli ovest dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 11 marzo. Si potrà utilizzare la stazione di Vercelli est.
Cantieri di corsia unica permanente:
Tra Verbania e Baveno in direzione Genova tra le pkm 193+100 e 190+800 in modalità permanente;
Tra Borgomanero e allacciamento A26/D08 in direzione Gravellona tra le pkm 159+000 e 159+500 in modalità permanente.
Tra Carpugnino e Meina in direzione Genova tra le pkm 179+500 e 173+400 in modalità permanente da lunedì 9 a venerdì 13 marzo.
Sulla S36 Stroppiana-Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià tra le pkm 23+000 e 24+100.
Cantieri di deviazione di carreggiata:
Tra Borgomanero e allacciamento A26/D08 in direzione Gravellona tra le pkm 154+700 e 158+400 in modalità permanente da lunedì 9 a martedì 31 marzo.
Tra Baveno e Carpugnino in direzione Gravellona tra le pkm 181+000 e 189+900 in modalità permanente da lunedì 9 a sabato 14 marzo.