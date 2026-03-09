Polemiche su viabilità e parcheggi: la Lega lancia una raccolta firme

Non si placano le polemiche, sollevate su più fronti, in merito ai problemi di viabilità e di disponibilità di parcheggi nel centro di Domodossola. Per far fronte alle difficoltà segnalate da cittadini e parti politiche, la sezione ossolana della Lega ha deciso di lanciare una raccolta firme per chiedere alla cittadinanza di esprimersi sul tema.

A spiegare questa scelta il segretario della Lega Ossola Stefano Cassani: “La città è in evidente difficoltà rispetto a questi due temi e perciò, visto che sino ad ora i nostri tentativi di sollecitare la giunta Pizzi a intervenire non hanno, nostro malgrado, portato risultati tangibili, proviamo a percorrere questa via, ovvero quella di coinvolgere tutta la cittadinanza. Di certo – rimarca Cassani – sono moltissimi i domesi e non solo che faticano sia a girare sia a trovare uno stallo per auto e moto. E quelli che ci sono, va detto, sono stati tutti trasformati a pagamento”.

La raccolta firme è stata attivata online sulla piattaforma charge.org, ma sarà anche portata nelle piazze cittadine con gazebo che saranno appositamente allestiti nelle prossime settimane, in particolare di sabato (giornata senza dubbio più difficoltosa, vista la grande affluenza di cittadini e turisti).

“Le nostre proposte - conclude Cassani - frutto dell’aver ascoltato i cittadini, sono state sin qui disattese dall’amministrazione comunale che si è ormai da tempo chiusa in un fortino. Torniamo, dunque, in mezzo alla gente convinti che viabilità e parcheggi siano due tematiche molto sentite e auspicando che, almeno questa volta, l’amministrazione guidata dal sindaco Pizzi sia in grado di recepire le istanze dei domesi”.