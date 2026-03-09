Ecco l’elenco delle postazioni autovelox attive in Piemonte fino a domenica 15 marzo

La Polizia di Stato rende note le tratte stradali dove, di giorno in giorno, saranno operativi i dispositivi di rilevazione della velocità. L’iniziativa punta a richiamare l’attenzione degli automobilisti sull’importanza del rispetto dei limiti, promuovendo una guida responsabile e contribuendo alla riduzione degli incidenti. Adeguare la velocità alle condizioni della strada è un elemento essenziale per la sicurezza di tutti. Di seguito, le postazioni programmate per la settimana in corso.
09/03/2026
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A21 Ads Crocetta AL/
A A8 NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
SS SS578 BI/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
10/03/2026
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A21 TO-PC AT
Autostrada A A8 NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS/33 del Sempione VB/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
SS SS578 BI/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
11/03/2026
Autostrada A 04Dir Stroppiana-Santhià A26 AL/
A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A21 TO-PC AT/
A A8 NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN
Strada Statale SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
SS SS578 BI/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 299 di Alagna VC/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
12/03/2026
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A21 Ads Crocetta AL/
A A8 NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 32 TORINO - BARDONECCHIA TO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
SS SS578 BI/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN
Strada Provinciale SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
13/03/2026
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A21 Ads Crocetta AL/
A A21 TO-PC AT/
A A8 NO/
Strada Statale SS 166 PREMOSELLO CHIOVENDA VB/
SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 32 TORINO - BARDONECCHIA TO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
SS SS578 BI/
Strada Provinciale SP 1 delle Grange VC/
SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN
Strada Provinciale SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
14/03/2026
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A21 Ads Crocetta AL/
A A8 NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
SS SS578 BI/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 142 del Biellese NO/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
15/03/2026
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
Autostrada A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A21 Ads Crocetta AL/
A A8 NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS/33 del Sempione VB/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO