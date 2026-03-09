Controlli della velocità in Canton Ticino: le postazioni settimanali

La Polizia cantonale e le polizie comunali, nell’ambito delle attività di prevenzione per la sicurezza stradale, ricordano che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti, talvolta con conseguenze gravi o persino fatali. Si rinnova pertanto l’invito a tutti i conducenti a rispettare i limiti di velocità, al fine di tutelare la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.

Con l’obiettivo di prevenire incidenti stradali, nel corso della settimana 11, dal 9 al 15 marzo 2026, saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Blenio: Ludiano.

Distretto di Leventina: Airolo.

Distretto di Riviera: Biasca.

Distretto di Bellinzona: Preonzo, Bellinzona, Giubiasco, Arbedo, Cadenazzo, Gudo, Sementina, Camorino.

Distretto di Locarno: Locarno, Muralto, Verscio, Ascona, Golino, Ponte Brolla.

Distretto di Vallemaggia: Avegno, Gordevio.

Distretto di Lugano: Ponte Cremenaga, Sessa, Canobbio, Maroggia, Bironico, Cadempino, Rivera, Pura, Caslano, Sessa, Bissone, Barbengo, Besso, Vezia, Cassarate, Canobbio, Lugano, Molino Nuovo, Pregassona.

Distretto di Mendrisio: Castel San Pietro, Morbio Inferiore, Balerna, Ligornetto, Coldrerio, Chiasso.

Controlli della velocità semi-stazionari: Malvaglia, Quartino, Ponte Tresa.

Da questa lista sono esclusi i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, che devono essere utilizzati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, la misura non si applica ai controlli sulla rete autostradale come da parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Si evidenzia pure che viene comunque data alla sola Polizia cantonale la facoltà di svolgere, straordinariamente, dei controlli non annunciati allo scopo di reprimere infrazioni gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada. I controlli preannunciati possono non aver luogo a causa di esigenze di servizio o problemi tecnici.