Autostrada A26, chiusi per un giorno gli svincoli di Meina

Autostrade per l’Italia comunica che, a causa di lavori di pavimentazione della piattaforma autostradale lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce- Genova Voltri, sono in programma modifiche alla viabilità. In particolare, è prevista la chiusura dello svincolo di Meina in uscita per chi proviene da Gravellona e in entrata verso Genova, dalle 7.00 alle 18.00 del 9 marzo. In alternativa si potranno utilizzare gli svincoli di Arona.