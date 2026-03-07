Autostrada A26, chiusi per un giorno gli svincoli di Meina

Autostrade per l’Italia comunica che, a causa di lavori di pavimentazione della piattaforma autostradale lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce- Genova Voltri, sono in programma modifiche alla viabilità. In particolare, è prevista la chiusura dello svincolo di Meina in uscita per chi proviene da Gravellona e in entrata verso Genova, dalle 7.00 alle 18.00 del 9 marzo. In alternativa si potranno utilizzare gli svincoli di Arona.
In Breve
sabato 07 marzo
venerdì 06 marzo
giovedì 05 marzo
mercoledì 04 marzo
martedì 03 marzo
lunedì 02 marzo
domenica 01 marzo
venerdì 27 febbraio
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?