Promozione, la Juve Domo si aggiudica il derby e resta al secondo posto FOTO

Dopo la sosta forzata di domenica scorsa, si giocava la nona giornata del campionato di Promozione. Nel VCO occhi puntati sul derby ossolano del “Curotti”: di fronte la Juve Domo di Michael Nino e l’Ornavassese di Adolfo Fusè. Finisce con un secco 3-0 per i granata, che riprendono la loro marcia nelle zone nobili della classifica, conquistando il secondo posto solitario alle spalle del Cossato. Per i neri la classifica si fa preoccupante, ma la testa è già allo scontro diretto di domenica prossima contro gli Orizzonti Canavese. Mattatore di giornata è De Ponti, con un doppietta nel primo tempo: la prima rete dopo soli cinque minuti di gioco, raddoppio su rigore al quarantacinquesimo. Nella ripresa subito in gol Danzo, e la partita di fatto è già chiusa al 48°.

Soddisfatto il trainer Nino: “Abbiamo fatto una buona partita. Avevo chiesto ai ragazzi di partire forte, l’abbiamo sbloccata subito e poi abbiamo sempre avuto in mano la partita, gestendo i vari momenti della gara, il risultato poteva essere più rotondo. Sono contento per la reazione dopo la prima sconfitta stagionale, e anche perché non abbiamo subito gol. Ora abbiamo davanti una settimana di allenamenti intensi, in vista della partita di Omegna di domenica prossima, che sarà difficilissima”.

Come hai visto l’Ornavassese? “Il salto di categoria non è mai facile, secondo me hanno ancora bisogno di qualche innesto per ottenere la salvezza. Qualcuno diceva che oggi poteva essere più difficile perché era un derby ossolano, ma per noi il vero derby è contro il Verbania, le altre sono semplicemente partite contro squadre ossolane”.

La capolista Cossato non fa sconti all’Omegna. Gli uomini di Ramazzotti devono incassare la terza sconfitta consecutiva, ma la trasferta in casa della prima della classe era davvero proibitiva. Buon primo tempo dei rossoneri, ma nel secondo tempo i vercellesi hanno il merito di sbloccarla subito, e da lì in poi si meritano i tre punti: finisce 2-0 per gli azzurri.

Il Feriolo di Pissardo porta via un buon punto da Cameri, finisce 1-1 grazie alla rete del fantasista Progni. I gialloblù non riescono a cancellare lo zero alla voce vittorie e scivolano in ultima posizione, ma il pareggio non è comunque da disprezzare perchè i novaresi hanno avuto un avvio di stagione davvero eccellente e occupano la quinta piazza insieme alla Fulgor Chiavazzese.

I risultati:

Città Di Cossato - Omegna 2 - 0; Orizzonti Canavese - Union Novara 4 - 0; Cameri - Feriolo 1 - 1; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Ivrea 0 - 5; Gattinara - Fulgor Chiavazzese RV 2 - 2; Juventus Domo - Ornavassese 3 - 0; Montanaro - Dufour Varallo 3 - 1; Virtus Vercelli - Arona 1 - 1

Classifica:

Città Di Cossato 21 - Juve Domo 19 - Ivrea 18 - Arona 17 - Cameri, Fulgor Chiavazzese RV 16 - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella, Virtus Vercelli, Gattinara 12 - Montanaro 10 - Dufour Varallo 9 - Omegna 7 - Ornavassese, Orizzonti Canavese 4 - Union Novara, Feriolo 3