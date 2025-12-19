A Cosasca torna la tradizione del presepe vivente

"Egli è qui come il primo giorno”. Con questa frase di Charles Peguy la parrocchia di Cosasca di San Giuseppe Artigiano invita i fedeli a partecipare al presepe vivente in programma per il 20 dicembre alle 20.30 a Cosasca.

La sacra rappresentazione si svolgerà nell'area antistante la chiesa con canti e riflessioni sul Natale animati dai bambini e ragazzi del catechismo. In caso di maltempo la serata si terrà nella chiesa parrocchiale. Domenica 21 dicembre, durante le messe nelle parrocchie di Beura, Cardezza, Cosasca, Cuzzego e Prata si terrà la benedizione delle statue di Gesù Bambino e dei ceri natalizi.

Questi invece gli orari delle messe della Notte di Natale e del giorno di Natale nelle parrocchie di Beura, Cardezza, Cosasca, Cuzzego e Prata. Il 24 dicembre alle alle 20.30 a Cuzzego, alle 22.00 a Beura, alle 23.30 a Cosasca. Giovedì 25 dicembre Santo Natale alle 9.00 la messa sarà celebrata a Beura, alle 10.00 a Prata, alle 11.00 a Cardezza, alle 18.00 a Cosasca. Nel pomeriggio alle 17.45 vespri e benedizione Eucaristica a Cosasca. Venerdì 26 dicembre alle 9.00 a Cuzzego, alle 10.00 a Beura, ore 11.15 a Cosasca.

Mercoledì 31 dicembre sante messe di ringraziamento per l'anno e canto del Te Deum alle 17.00 a Cosasca e alle 18.00 a Prata. Giovedì 1° gennaio alle 9.00 la messa sarà celebrata a Cuzzego alle 10.00 a Beura, alle 11.15 a Cosasca. Alle 17.00 a Cardezza. Nel pomeriggio alle 16.45 vespri e benedizione eucaristica a Cardezza.